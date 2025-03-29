Video Yaşam İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video

29.03.2025 | 16:31

İzmir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda sentetik hap ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-27 Mart tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. Polis ekiplerince Örnekköy ve Cumhuriyet Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara ait adreslerde baskın düzenlenirken yapılan aramalarda 9 bin 811 adet gerica sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.V.(29), S.D.(24) ve A.A.(24) çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.B.(29) ve D.A.(34) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:21
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 29.03.2025 | 16:31
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı | Video 00:36
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı | Video 29.03.2025 | 15:20
Manisa’da aracın kaputundan bir metrelik engerek yılanı çıktı | Video 00:51
Manisa’da aracın kaputundan bir metrelik engerek yılanı çıktı | Video 29.03.2025 | 15:12
İran’dan uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 00:31
İran'dan uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video 29.03.2025 | 14:32
Sapanca Gölü’nde kaybolan Kaan Ege’nin kanosu bulundu | Video 00:48
Sapanca Gölü’nde kaybolan Kaan Ege’nin kanosu bulundu | Video 29.03.2025 | 14:00
Otomobil ile hafif ticari aracın kazası güvenlik kamerasında: 2 yaralı | Video 02:31
Otomobil ile hafif ticari aracın kazası güvenlik kamerasında: 2 yaralı | Video 29.03.2025 | 12:11
İzmir’de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı | Video 01:01
İzmir’de fabrikada patlama: 1 ölü, 4 ağır yaralı | Video 29.03.2025 | 11:52
Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı | Video 02:09
Yurt dışından emir alan suç örgütü çökertildi: 20 gözaltı | Video 29.03.2025 | 11:16
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı! Yaşlı kadını hayattan koparan kaza kamerada | Video 02:12
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı! Yaşlı kadını hayattan koparan kaza kamerada | Video 29.03.2025 | 10:56
Adana’da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video 05:27
Adana'da pos tefeciliği operasyonu: 12 gözaltı | Video 29.03.2025 | 10:56
Metrobüs istasyonundaki kavgada kadın yürüyen merdivenlerden yuvarlandı! İşte o anlar... | Video 01:22
Metrobüs istasyonundaki kavgada kadın yürüyen merdivenlerden yuvarlandı! İşte o anlar... | Video 29.03.2025 | 10:39
Bayram göçü başladı! Yollarda bayram trafiği denetimi yapılıyor... | Video 04:24
Bayram göçü başladı! Yollarda bayram trafiği denetimi yapılıyor... | Video 29.03.2025 | 10:29
Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi | Video 00:45
Hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi | Video 29.03.2025 | 09:59
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü! O anlar kamerada | Video 00:56
Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü! O anlar kamerada | Video 29.03.2025 | 09:54
Mersin’de 815 kilo tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi | Video 00:40
Mersin'de 815 kilo tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi | Video 29.03.2025 | 09:47
Karaman’da otomobille çarpışa motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 01:05
Karaman'da otomobille çarpışa motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 29.03.2025 | 09:46
Büyük İstanbul Otogarı’nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi | Video 03:00
Büyük İstanbul Otogarı'nda yaşanan bayram hareketliliği böyle görüntülendi | Video 28.03.2025 | 16:29
Bingöl’de trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi yaralandı | Video 00:23
Bingöl’de trafik kazası! Aynı aileden 5 kişi yaralandı | Video 28.03.2025 | 16:29
Kars’ta suç makinesi kadın kılığında yakalandı | Video 00:23
Kars’ta suç makinesi kadın kılığında yakalandı | Video 28.03.2025 | 14:54
İnternet üzerinden cep telefonu satanları sahte dekontla dolandırdılar! 3 şüpheli yakalandı | Video 00:52
İnternet üzerinden cep telefonu satanları sahte dekontla dolandırdılar! 3 şüpheli yakalandı | Video 28.03.2025 | 13:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY