İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 29.03.2025 | 16:31 İzmir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda sentetik hap ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-27 Mart tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. Polis ekiplerince Örnekköy ve Cumhuriyet Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara ait adreslerde baskın düzenlenirken yapılan aramalarda 9 bin 811 adet gerica sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.V.(29), S.D.(24) ve A.A.(24) çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.B.(29) ve D.A.(34) tutuklanarak cezaevine gönderildi.