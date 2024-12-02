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Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

Kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü

02.12.2024 | 21:44

Adana’da bir kadın öğretmenin ağabeyi, kardeşinin okulda tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat dövdü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

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