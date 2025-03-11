Video Yaşam Kavgayı ayıran polise saldırı anı kamerada | Video
Kavgayı ayıran polise saldırı anı kamerada | Video

Kavgayı ayıran polise saldırı anı kamerada | Video

11.03.2025 | 08:37

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde deve güreşi festivalinde çıkan kavga sırasında kalabalığı ayırmak isteyen trafik polisine saldıran ve cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedilen o anların ardından, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaparak saldırgan hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

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Geçtiğimiz 23 Şubat günü Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinin bitiminde henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup arasında kavga çıktı. O esnada tarafları ayırmak için müdahale eden bir trafik polisi, O.Ç. isimli bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına anbean yansıyan saldırı anı, vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan şahıs hakkında savcılık soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Konu ile ilgili yapılan paylaşımların ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan basın açıklaması yapıldı.

Kamuoyunu yanıltıcı paylaşımların olması üzerine basın açıklamasının yapıldığının vurgulandığı açıklamada "Bir kısım sosyal medya platformlarında Aydın ili Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat 2025 tarihinde geleneksel deve güreşi festivalinde Bozdoğan ilçesinde görevli bir polis memuruna yönelik 'Kasten Yaralama' eylemi sonrasında şüphelilerin serbest bırakıldığı, bir kısım sosyal medya platformlarında da polislerin vatandaşlara zor kullanma yetkisini aşacak şekilde müdahalede bulunduğu iddiaları nedeniyle kamuoyunu yanıltıcı ve doğru olmayan paylaşımlar ile ilgili olarak aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Olayın 23 Şubat 2025 tarihinde Bozdoğan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu deve güreşi organizasyonunun bitimiyle birlikte bir grup vatandaş arasında kavga yaşandığı, vatandaşlar arasındaki kavgayı ayırmak amacıyla olaya müdahale eden kolluk görevlileri yaşanan arbede sırasında Basit Tıbbi Müdahale (BTM) ile giderilebilecek şekilde yaralanmıştır. Olay esnasında bir polis memurunun kasten yaralanması görüntülerinin soruşturma aşamasında dosyaya sonradan delil olarak sunulması üzerine, kamera görüntüleri dikkate alınarak Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği anlaşılmıştır. Tüm yönleriyle titizlikle yürütülen soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir" ifadeleri yer aldı.

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