Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 15 öğrenci yaralı | Video
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 15 öğrenci yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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