Video Yaşam Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı darp etti | Video
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı darp etti | Video

Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı darp etti | Video

26.05.2025 | 08:32

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, bir esnafın kendisini yıllar önce dolandıran şahsı karşılaştığı otobüste darp ettiği iddia edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İddialara göre, Elmadağ'da bir esnaf 2018 yılında bir şahıs tarafından dolandırıldı. Aradan geçen 7 yılın ardından bindiği dolmuşta kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahısla karşılaşan esnaf, dolmuşta şahsı darp etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı darp etti | Video 01:00
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı darp etti | Video 26.05.2025 | 08:32
Tokat’ta gümrük mührü kırılmış iki tırda 17 kaçak göçmen yakalandı | Video 02:32
Tokat'ta gümrük mührü kırılmış iki tırda 17 kaçak göçmen yakalandı | Video 26.05.2025 | 08:31
30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti | Video 04:53
30 metrelik falezlerden düşen adam hayatını kaybetti | Video 26.05.2025 | 08:31
Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıdan büyük risk! 04:43
Joker hakkını kullanmadan elendi: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıdan büyük risk! 25.05.2025 | 22:44
Esenyurt’ta bir dönerci ve rezidansa kurşun yağmuru kamerada | Video 03:48
Esenyurt’ta bir dönerci ve rezidansa kurşun yağmuru kamerada | Video 25.05.2025 | 16:48
Trafikte tartıştığı bıçaklı saldırgana yangın tüpüyle karşılık verdi | Video 01:13
Trafikte tartıştığı bıçaklı saldırgana yangın tüpüyle karşılık verdi | Video 25.05.2025 | 14:51
Polonya’daki ortaklık kavgası Beyoğlu’na uzandı! Eczaneye kurşun yağmuru | Video 03:53
Polonya'daki ortaklık kavgası Beyoğlu'na uzandı! Eczaneye kurşun yağmuru | Video 25.05.2025 | 14:51
At arabası ile otomobile çarpıp kaçtı | Video 01:03
At arabası ile otomobile çarpıp kaçtı | Video 25.05.2025 | 14:51
Kağıthane’de halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 02:30
Kağıthane’de halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti | Video 25.05.2025 | 14:51
Kardeşinin mezuniyet törenine giderken altınlarını komşusu çaldı | Video 05:32
Kardeşinin mezuniyet törenine giderken altınlarını komşusu çaldı | Video 25.05.2025 | 10:26
Komşular arasındaki köpek kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 02:55
Komşular arasındaki köpek kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 25.05.2025 | 10:26
Mersin’de kiracı anahtarı vermek için ’12 milyon lira istedi’ iddiası | Video 01:49
Mersin'de kiracı anahtarı vermek için '12 milyon lira istedi' iddiası | Video 25.05.2025 | 10:26
Uludağ’da tilkileri besledi, o anları kayda aldı | Video 00:33
Uludağ'da tilkileri besledi, o anları kayda aldı | Video 25.05.2025 | 09:49
Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video 04:23
Hırçınlığıyla ürküten bin 400 kiloluk devasa tosun, servet değerindeki fiyatıyla alıcısını bekliyor | Video 25.05.2025 | 09:49
Deve kuşunu trafikte gören vatandaşın şaşkınlığı gülümsetti | Video 00:22
Deve kuşunu trafikte gören vatandaşın şaşkınlığı gülümsetti | Video 25.05.2025 | 09:49
Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video 01:14
Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı | Video 25.05.2025 | 08:43
Antalya’da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 03:06
Antalya'da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 25.05.2025 | 08:42
Restoranı tarayan saldırgan tutuklandı | Video 00:45
Restoranı tarayan saldırgan tutuklandı | Video 23.05.2025 | 17:03
Kırıkkale’de otomobil eve çarptı: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti! | Video 03:04
Kırıkkale'de otomobil eve çarptı: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti! | Video 23.05.2025 | 16:46
Kim Milyoner Olmak İster’de Atatürk’e öğretmeninin verdiği ismi bilemeyen genç kadın konuştu: Linç edildim | Video 03:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk'e öğretmeninin verdiği ismi bilemeyen genç kadın konuştu: "Linç edildim" | Video 23.05.2025 | 14:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY