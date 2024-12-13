Kripto para borsası aracılığıyla 219 milyon liralık vurgun yapan 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.12.2024 | 14:42 Kripto para borsası içerisinde yüksek kazanç vaadiyle tuzağa düşürdükleri kişileri dolandıran 6 şüpheli, 5 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında ise 219 milyon liralık para akışı olduğu tespit edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para borsası içerisinde yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürüp dolandıran 6 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen Jandarma ekipleri, İstanbul, Hatay, Aydın, Karabük ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen 5 şüpheli ikametlerinde yakalanırken, izini kaybettirmeye çalışan bir kişi ise ekiplerin sıkı takibi sonucu yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilirken, hesaplarında ise toplam 219 milyon liralık para hareketliliği olduğu belirlendi.