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Lice’de uyuşturucunun kökünü kazıma operasyonları sürüyor | Video

Lice’de uyuşturucunun kökünü kazıma operasyonları sürüyor | Video

07.11.2023 | 11:54

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde uyuşturucunun kökünü kazıma operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komandolar tarafından sürdürülen İHA destekli operasyonlarda, 25 ayrı noktada kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ilçesine bağlı Güldiken Mahallesi kırsalında başlatılan Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç-2 Operasyonu tamamlandı. İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimli narkotik köpeklerini de katıldığı operasyonda, komandolar 25 ayrı noktada arazi-arama taraması gerçekleştirdi.

İş makinelerin de kullanıldığı operasyonda, 1 ton 95 kilogram kubar esrar, 73 kilogram toz esrar, 66 bin kök skunk bitkisi, 177 bin 250 kök kenevir bitkisi, bir adet kaleşnikof otomatik silah, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ele geçirilen suça konu malzemeler muhafaza altına alındı. Kenevir ve skunk bitkileri bir kök numune alındıktan sonra jandarma komandolar tarafından yakılarak imha edildi.

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