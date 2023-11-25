Muğla'da önce hortum sonra yağış etkini gösterdi | Video 25.11.2023 | 12:40 Muğla'nın Dalaman ilçesinde oluşan hortum ve yoğun yağış ilçede büyük tahribata yol açtı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteorolojinin uyardığı yağışlı havanın etkisine Muğla'da girdi. Muğla genelinde sağanak yağış kuvvetli olarak etkisini gösterdi. Dalaman ilçesinde ise hortum oluştu. Oluşan hortum ilçede evlerin çatılarını uçurdu, aydınlatma direklerini ve çöp konteynerlerini devirdi. Hortumdan bir fabrikanın da zarar gördüğü öğrenilirken, yoğun rüzgar bazı bölgelerde adeta felaketi yaşattı.