Video Yaşam Sakarya’da jandarma operasyonu: 2 tutuklama | Video
Sakarya’da jandarma operasyonu: 2 tutuklama | Video

Sakarya’da jandarma operasyonu: 2 tutuklama | Video

26.04.2025 | 14:26

Sakarya’nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde suçun önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarıyla mücadele çerçevesinde Karası ve Adapazarı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda A.A. (28) ve E.B. (23) isimli iki şahsın ikamet ile aracında yapılan aramada; bin 326 gram bonzai, 12 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 150 mililitre sıvı amfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ve 1 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Adli işlemleri tamamlanan A.A. ev E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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