Silivri’de bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıktı
Silivri Selimpaşa'da vatandaşların koku nedeniyle şikayet ettiği bir evden, 4 kamyon çöp çıktı.
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