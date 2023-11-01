Video Yaşam Silivri’de bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıktı
Silivri’de bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıktı

Silivri’de bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıktı

01.11.2023 | 21:33

Silivri Selimpaşa'da vatandaşların koku nedeniyle şikayet ettiği bir evden, 4 kamyon çöp çıktı.

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