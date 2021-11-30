SON DAKİKA: Gaziantep'te bebeğe işkence dehşeti! Babadan bebeği öldüresiye dayak kamerada
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Son dakika haberleri... Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bebeğe şiddet dehşeti! bebeğe şiddet uygulayan babanın görüntülerine sosyal medayda tepki yağıyor...
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Y.G., ağlayan 3 aylık bebeğini döverek darbetti .Bebek tedaviye alınırken, çocuğuna uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedilen baba, gözaltına alındı.