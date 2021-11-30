Video Yaşam Gaziantep'te bebeğe şiddet dehşeti kamerada! İşkenceci cani baba Yunus Göç olayında son dakika kararı...
Gaziantep'te bebeğe şiddet dehşeti kamerada! İşkenceci cani baba Yunus Göç olayında son dakika kararı...

Gaziantep'te bebeğe şiddet dehşeti kamerada! İşkenceci cani baba Yunus Göç olayında son dakika kararı...

30.11.2021 | 15:02

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Son dakika haberleri... Gaziantep'te Yunus Göç isimli babanın küçük bebeğ işkence yaptığı anlara ait görüntüler kan dondurdu! Son dakika bilgilerine göre bebeğe işkence yapan cani ruhlu baba Yunus Göç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hastanede tedavisi sürüyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cihan bebeği, hayati tehlikesinin bulunduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, Gece saatlerinde Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi?nden direkt olarak hastamız hastanemize getirildi. Üniversite hastanesine de hastamız kafa travması olarak getirilmiş. Bebeğin babası tarafından darp edildiğini öğrendik. Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Burada ilk tetkiklerin ardından biz de muayenemize başladık. Daha sonra çektiğimiz beyin tomografilerinde de beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte diye konuştu.

SON DAKİKA: Gaziantep'te bebeğe işkence dehşeti! Babadan bebeği öldüresiye dayak kamerada


KOMŞULAR ŞAŞKIN
2 yıllık evli olan Yunus-Semra Göç çiftinin komşuları ise olayı sosyal medyadan öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını söylediler. Cihan bebeği darp eden fabrika işçisi baba Yunus Göç'ü sakin bir kişilik olarak tanıdıklarını ifade eden komşularından Ökkeş Sevimli, Ben görünce şok oldum. En son yapacak kişi buydu. Neden yaptığını bilmiyorum. Yaptığı işe bir anlam veremiyorum. Çok fazla dışarı çıkan komşuluk ilişkisi olan birisi değildi. Neden böyle yaptı anlamadım? diye konuştu.


Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba bebeği öldüresi dövdü

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