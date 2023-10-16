Video Yaşam Sultangazi'de ev sahibi tartıştığı kiracısını vurdu! | Video
Sultangazi'de ev sahibi tartıştığı kiracısını vurdu! | Video

Sultangazi'de ev sahibi tartıştığı kiracısını vurdu! | Video

16.10.2023 | 11:50

SULTANGAZİ'de ev sahibi tartışan kiracılarından birini silahla vurarak, yaraladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada kiracı olan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında kiracılardan biri ev sahibini arayarak, yaşananları anlattı. Ev sahibi ise kendisini arayan kiracısı ile telefonda tartışarak, görüşmeyi sonlandırdı. Kiracı, bu seferde damadı Selahattin Kaçmazer'i arayarak, durumu anlattı. Bunun üzerine Kaçmazer, ev sahibini arayarak, tepki gösterdi. Kaçmazer, daha sonra kaynanasının yanına gitti. Kısa bir süre sonra ise, Arnavutköy'de yaşadığı öğrenilen ev sahibi ve kardeşi olay yerine geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında ev sahibi belindeki tabancayı çıkarak, Kaçmazer'e üç el ateş etti. Kurşunlar, Kaçmazer'in her iki bacağına isabet etti. Ev sahibi ve kardeşi geldikleri araca binerek olay yerinden kaçarken, Kaçmazer yakınları tarafından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Kaçmazer, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Kaçmazer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

EV SAHİBİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan, olay sonrası ev sahibinin geldiği otomobile binerek kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokakta yaşanan bağırışmaların kameraya yansıdığı, ev sahibi ve kardeşinin otomobile binerek, sokaktan uzaklaştıkları kameraya yansıyor.

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