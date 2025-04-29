Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video 29.04.2025 | 12:17 Tunceli'de minibüsün iki araca çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs, iki araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.