Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video
Tunceli'de minibüsün iki araca çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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