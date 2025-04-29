Video Yaşam Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video
Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video

Tunceli’deki minibüsün iki araca çarptığı kaza kamerada | Video

29.04.2025 | 12:17

Tunceli'de minibüsün iki araca çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Kanoğlu mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs, iki araca arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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