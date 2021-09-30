Video Yaşam Yine MasterChef Murat Özdemir yine olay! Şoförüyle birlikte gazetecilere saldırmaya çalıştı | Video
Yine MasterChef Murat Özdemir yine olay! Şoförüyle birlikte gazetecilere saldırmaya çalıştı | Video

Yine MasterChef Murat Özdemir yine olay! Şoförüyle birlikte gazetecilere saldırmaya çalıştı | Video

30.09.2021 | 16:04

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Geçtiğimiz günlerde Bolu’da, kendisine ceza yazan Jandarmaya tepki göstermek için canlı yayın yapan ve görevli polislere bir tomar para vermeye çalışan MasterChef programında ünlenen Murat Özdemir ile şoförü yine aynı yerde olay çıkardı. Özdemir’in şoförü basın mensuplarına hakaret ederek, saldırmaya çalıştı.

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Televizyonda yayınlanan MasterChef adlı yemek programıyla tanınan Murat Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Bolu'da yayaların kullanması gereken kaldırıma aracını park ettikten sonra, aracı çekmek isteyen görevlilere hakaret etmiş, duruma müdahale eden jandarmaya da para teklif etmişti. Özdemir, aynı yerde aynı sebeple yine olay çıkardı.

Özdemir bu kez, üzerinde MasterChef yazan minibüsünü Bolu'da bulunan PTT Caddesinde yine kaldırıma park etti. Bölgedeki gazeteciler, aracın yaya kaldırımına çekildiğini fark ederek olayı fotoğraflamak istedi. Özdemir'in şoförü olduğu öğrenilen bir şahıs, araçtan inerek elindeki cep telefonuyla gazetecilerin fotoğraflarını çekip, hakaretler yağdırmaya ve tehditler savurmaya başladı.

Olayı öğrenen Özdemir, olay yerine gelerek, trafik cezası kesmeye çalışan trafik polislerine; "Bizde para çok, kesin cezayı" derken şoförü gazetecilere saldırısını sürdürdü. Olay yerine gelen Asayiş ekipleri, Özdemir ve şoförünü gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

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