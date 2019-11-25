Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. Bölüm (26 Kasım 2019 Salı) fragmanı yayınlandı izle!

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Kasım 2019 Salı akşamı yayınlanacak 149. Bölüm fragmanı yayaınlandı! "Biri kurtuluyor ama biri illaki ölecek!"