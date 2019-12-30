Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri filminin fragmanı

minika’nın yapımcılığını üstlendiği ve Bu Macerayı Asla Unutamayacaksın! Sloganıyla yola çıkan “Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri” filminin heyecanla beklenen fragmanı yayınlandı. İstanbul Boğazı’nın derinlerinde bizden bir hikaye olarak yola çıkan “Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri” 24 Ocak’ta bu kez sinemalarda yerini almaya hazırlanıyor. Kız Kulesi’nden martılara, Boğaz’ın eşsiz ışıklarından İstanbul manzaralarına uzanan dostlarımız Biba, Babu, Tuti, Çupa ve Taka Hamsi’nin maceraları her yaştan çocuğa eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşatıyor.