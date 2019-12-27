Hercai 27.son bölüm fragmanı izle!
Hercai 27.son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yayınlanan fragmanıyla izleyenleri meraklandıran dizinin yeni bölümünde neler olacak? "Özlem nedir bilir misin? Benim özüm sensin demek!"Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur. Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister. Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.
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