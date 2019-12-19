Müge Anlı (19 Aralık 2019 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Polis o cinayetin zanlılarını böyle...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 19 Aralık 2019 Perşembe; canlı yayınında Müge Anlı, Hüseyin Kankılıç'ın şüpheli ölümündeki cinayet şüphesini araştırmaya devam ediyor! Müge Anlı, Muharrem Elbay cinayeti hakkında ulaştığı yeni bilgilerle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Müge Anlı, canlı yayında; Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili birbirlerini suçlayan Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep Ergül'ün polis tarafından gözaltına alındığını da açıkladı.İyi ki doğdun Müge Anlı! İki çocuk annesi Yasemin Hanım bulundu! Bursa'da kaybolan Aygül Hanım canlı yayında! Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep gözaltına alındı!
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