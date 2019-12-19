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Müge Anlı (19 Aralık 2019 Perşembe) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Polis o cinayetin zanlılarını böyle...

19.12.2019 | 13:49

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 19 Aralık 2019 Perşembe; canlı yayınında Müge Anlı, Hüseyin Kankılıç'ın şüpheli ölümündeki cinayet şüphesini araştırmaya devam ediyor! Müge Anlı, Muharrem Elbay cinayeti hakkında ulaştığı yeni bilgilerle izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Müge Anlı, canlı yayında; Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili birbirlerini suçlayan Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep Ergül'ün polis tarafından gözaltına alındığını da açıkladı.

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