Müge Anlı'da kan donduran anlar... Cani koca, şok itiraflarında karısını katlettikten sonra... (24 Ekim 2019 Perşembe)
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında katılan cani koca Osman Yalçınkaya karısını kayıp olduğunu söylemişti. Müge Anlı, canlı yayında cani koca Osman Yalçınkaya'nın karısı Birgül Yalçınkaya'yı bulmaya çalışmıştı. Fakat gerçek polis sorgusunda ortaya çıktı cani koca hasta karısı Birgül Yalçınkaya'yı öldürdüğünü ve cesedini de yakarak ortadan kaldırdığını itiraf etti. İşte Müge Anlı'nın cani koca ile yaptı canlı yayından o anlar...
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