Müge Anlı 24 Ekim Perşembe canlı yayını tamam tek parça kesintisiz izle! Cani kocanın itirafları kan dondurdu...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayıp olduğunu iddia ettiği eşini; öldürdükten sonra yaktığını itiraf eden cani koca koca Osman Yalçınkaya'nın itirafları damga vurdu. Müge Anlı 24 Ekim 2019 Perşembe (bugün) canlı yayınında cani koca Osman Yalçınkaya'nın kan donduran vahşi cinayeti hakkındaki detayları izleyicileri ile paylaştı.
MÜGE ANLI'DA KAN DONDURAN ANLAR... CANİ KOCA, ŞOK İTİRAFLARINDA KARISINI KATLETTİKTEN SONRA... (24 EKİM 2019 PERŞEMBE)
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