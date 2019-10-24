Müge Anlı'da annesini öldürmekle suçlanan kadının avukatından çileden çıkartan açıklama! Kefenli cinayette şok gelişme...

Müge Anlı ile Tatlı Sert (bugün) 24 Ekim 2019 Perşembe canlı yayınında annesi Gülümser Bulut'u öldürmekle suçlanan Hatice Ayhan'ın avukatının yaptığı açıklamalar Müge Anlı'yı çileden çıkardı! Müge Anlı, kefenli cinayet olayında yaşanan gelişmeler karşısında ve cinayet şüphelisi Hatice Ayhan'ın avukatının açıklamaları karşısında canlı yayında çileden çıktı.