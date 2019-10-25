Müge Anlı'da ortaya çıkartılan fuhuş skandalında son dakika flaş gelişme! (25 Ekim Cuma 2019)
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı fuhuş rezaletine polis ekipleri el koydu! Müge Anlı, 25 Ekim 2019 Cuma (Bugün) canlı yayında şema üzerinde açıkladığı fuhuş çetesine yapılan operasyonla şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.
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