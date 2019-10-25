Müge Anlı 25 Ekim 2019 Cuma canlı yayını tamamı tek parça kesintisiz izle! Kefenli ceset cinayeti sanığından açıklamalar...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı (bugün) 25 Ekim 2019 Cuma canlı yayınında; Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı fuhuş rezaletinde flaş gözaltı kararları açıklandı. Müge Anlı, fuhuş çetesine gerçekleştirilen polis operasyonu ve gözaltıları, şema eşliğinde açıkladı. Müge Anlı, çekyatın içindeki kefenli ceset cinayetinin sanığı Yunus Kahraman'ı sorduğu sorularla olayı aydınlatmaya çalıştı.
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