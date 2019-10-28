Müge Anlı'da kefenli cinayet hakkında stüdyoyu karıştıran, kan donduran iddia: Gülümser Bulut'un katili kızı mı? Yoksa katil...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 28 Ekim Pazartesi günkü canlı yayınında kefenlenmiş olarak cesedi bulunan kadının katili hakkında ortaya atılan yeni iddia stüdyoyu karıştırdı!
MÜGE ANLI 25 EKİM 2019 CUMA CANLI YAYINI TAMAMI TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLE! KEFENLİ CESET CİNAYETİ SANIĞINDAN AÇIKLAMALAR...
MÜGE ANLI, CANLI YAYININDA; ÇEKYATTAKİ KEFENLİ CESET CİNAYETİNİN SANIĞI YUNUS KAHRAMAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA...
MÜGE ANLI 23 EKİM ÇARŞAMBA CANLI YAYIN TAMAMI TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLE! ANNESİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN...
MÜGE ANLI 28 EKİM 2019 PAZARTESİ CANLI YAYINI TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLE! GÜLÜMSER BULUT'UN KATİLİ KIZI MI? YOKSA KATİL...
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