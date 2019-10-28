Web TV Medya Müge Anlı'da kefenli cinayet hakkında stüdyoyu karıştıran, kan donduran iddia: Gülümser Bulut'un katili kızı mı? Yoksa katil...

Müge Anlı'da kefenli cinayet hakkında stüdyoyu karıştıran, kan donduran iddia: Gülümser Bulut'un katili kızı mı? Yoksa katil...

28.10.2019 | 13:40

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 28 Ekim Pazartesi günkü canlı yayınında kefenlenmiş olarak cesedi bulunan kadının katili hakkında ortaya atılan yeni iddia stüdyoyu karıştırdı!

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MÜGE ANLI 28 EKİM 2019 PAZARTESİ CANLI YAYINI TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLE! GÜLÜMSER BULUT'UN KATİLİ KIZI MI? YOKSA KATİL...

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