Müge Anlı, canlı yayınında; çekyattaki kefenli ceset cinayetinin sanığı Yunus Kahraman'dan flaş açıklama...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çekyatın içindeki kefenlenmiş ceste cinayetinin sanığı Yunus Kahraman, canlı yayında Müge Anlı'nın sorularını cevapladı.
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