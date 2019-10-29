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Müge Anlı 29 Ekim 2019 Salı canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Cinayet sanığı canlı yayında...

29.10.2019 | 17:01

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 29 Ekim 2019 Salı canlı yayınına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek başladı. Müge Anlı, köyüne dönerken ortadan kaybolan ve yasak aşk iddiaları ile de gündem olan Gencer Zengin'in motosikletinin bulunduğunu açıkladı.

Müge Anlı canlı yayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. 49 gündür kayıp olan Gencer Zengin'in motosikleti bulundu. Babasını aramak için gelmişti. Erdal ve ağabeyi, halasıyla ilk kez karşılaşıyor! Gülümser Bulut'u en son o ziyaret etmişti. Cinayet sanığı Yunus Kahraman, telefon hattında!

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