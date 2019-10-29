Esra Erol 28 Ekim 2019 Pazartesi canlı yayın tamamı tek parça izle! Şok DNA testi ve Tuğba ve Adem'in boşanması...
Esra Erol'da 28 Ekim 2019 Pazartesi canlı yayınında; Tuğba ve Adem'in tek celsede boşandığı açıklanırken, DNA testi sonucuna göre Kaan, Aynur Hanım'ın oğlu olduğu da belli oldu. İşte Esra Erol 28 Ekim 2019 Pazartesi canlı yayını ve yaşananlar...
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