Esra Erol 28 Ekim 2019 Pazartesi canlı yayın tamamı tek parça izle! Şok DNA testi ve Tuğba ve Adem'in boşanması...

Esra Erol'da 28 Ekim 2019 Pazartesi canlı yayınında; Tuğba ve Adem'in tek celsede boşandığı açıklanırken, DNA testi sonucuna göre Kaan, Aynur Hanım'ın oğlu olduğu da belli oldu. İşte Esra Erol 28 Ekim 2019 Pazartesi canlı yayını ve yaşananlar...