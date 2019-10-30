Esra Erol 29 Ekim 2019 Salı canlı yayın tamamı tek parça izle!
Esra Erol'da programı 29 Ekim 2019 Salı canlı yayınında yine birbirinden ilginç konu ve konukları ile ekranlarda fırtına gibi esti.
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