Esra Erol 25 Ekim 2019 Cuma canlı yayın tamamı tek parça kesintisiz izle! Tuğba ve Adem'in boşanma davasında flaş gelişme...
Esra Ero'da 25 Ekim 2019 Cuma canlı yayınında; Esra Erol, Tuğba ve Adem'in boşanma davasındaki yaşanan son dakika gelişmesini izleyicileriyle paylaştı.
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