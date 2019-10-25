Esra Erol 24 Ekim 2019 Perşembe canlı yayın tamamı tek parça kesintisiz izle
Esra Erol'da 24 Ekim 2019 Perşembe; Esra Erol, torun Erdal Rüzgar Vural'ı kaçırdığı iddia edilen eski kayınpeder canlı yayında hakkındaki iddialara cevap verdi.
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