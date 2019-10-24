Esra Erol'da 23 Ekim Çarşamba canlı yayın tamamı kesintisiz izle! Yasak aşkın taraflarından şok açıklamalar...
Esra Erol'da 23 Ekim 2019 Çarşamba (Bugün) canlı yayınında birbirinden ilginç konuları ve konukları ile heyecanlı anlar yaşandı. İşte Esra Erol, 23 Ekim Çarşamba canlı yayını...
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