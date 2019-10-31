Esra Erol 30 Ekim 2019 Çarşamba canlı yayını tamamı tek parça kesintisiz izle!
Esra Erol'da 30 Ekim 2019 Çarşamba canlı yayınında; Esra Erol yine birbirinden ilginç konu ve konuklarla ekranlarda fırtına gibi esti.
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