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Müge Anlı'da kan donduran gelişme! Yasak aşk skandalında şok ölüm (30 Ekim 2019 Çarşamba) 49 gün sonra cesedi...

30.10.2019 | 11:03

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Ekim 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayınında Müge Anlı, 49 gün önce ortadan kaybolan Gencer Zengin'in cesedinin bir ağaca asılı olarak bulunduğunu açıkladı. Eşi Şahsenem Zengin'in yakın arkadaşı Safiye Ergen'i kocası ile aşk yaşamakla itham ettiği olayda 49 gün sonra gelen ölüm haberi herkesin kanını dondurdu. Cesedi bulunan Gencer Zengin'in yasak aşk cinayetine kurban olma ihtimalinin de değerlendirildiği Müge Anlı canlı yayınında yeni iddialar da konuklar tarafından dile getirildi.

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