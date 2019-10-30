Müge Anlı'daki yasak aşk skandalının kahramanı Gencer Zengin'in cesedi ağaca asılı olarak böyle bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında (30 Ekim 2019 Çarşamba) eşi Şahsenem Zengin tarafında yakın arkadaşı Safiye Ergen ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gencer Zengin'in cesedi bir ağaca çamaşır ipi ile asılı halde bulundu!

Bir çocuk babası Gencer Zengin, 49 gün sonra evinin yakınında ağaca asılı olarak bulundu. Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Beldesi'nde yaşayan Gencer Zengin, 49 gün sonra ölü olarak bulundu. 43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül Perşembe günü motosikletiyle evine dönerken kayıplara karıştı. Traktörüne yedek parça almak için ilçe merkezine giden Zengin, köyüne 7 km kala güvenlik kameralarına takılmış ama bir sonraki kamerada izine rastlanmamıştı. Gencer Zengin'in köyde bir başka kadınla görüştüğü için eşi ve kızıyla tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. 48 gün sonra köye yakın bir ormanlık alana mantar toplamak için giden vatandaşlar tarafından Zengin'in motosikleti bulundu. Jandarma, bu istihbarattan sonra dün (29 Ekim Salı) havadan ve karadan detaylı bir arama çalışması başlattı. Motosikletin bulunduğu alanda çalışma yapan ekipler ormanda ağır bir koku almaya başlayarak, kokunun geldiği yeri takip etti ve kısa bir süre sonra ağaçta asılı olarak bulunan Gencer Zengin'in cesedine ulaştı.12 Eylül'de kayıplara karışan Gencer Zengin, 49 gün sonra motosikletinin bulunduğu alana yakın bir mesafede ağaca asılı olarak bulundu. Cesedi ise incelemek üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.