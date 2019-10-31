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Müge Anlı canlı yayınında Mustafa Şimşek'in ilk eşinden flaş açıklamalar! (31 Ekim 2019 Perşembe) Nalan Şimşek öldü mü?

31.10.2019 | 11:48

Kocasının "Öldü" dediği Nalan Şimşek'e ne oldu? Müge Anlı, öldüğü iddia edilen Nalan Şimşek'in akıbetini öğrenebilecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 31 Ekim 2019 Perşembe (Bugün) canlı yayınına Mustafa Şimşek'in ilk eşinin açıklamaları damga vurdu. Mustafa Şimşek'in ilk eşinin programa telefonla katıldığı anlarda Müge Anlı canlı yayınında bakın neler yaşandı...

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