Müge Anlı 31 Ekim 2019 Perşembe canlı yayını tamamı tek parça kesintisiz izle! Şoke eden cinayet itirafı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 31 Ekim 2019 Perşembe (Bugün) günü; canlı yayında yaşanan kan donduran, şok cinayet itirafı ile yine ekranlara damga vurdu. Müge Anlı, 4 Nisan 2017'den beri kayıp olan Nalan Şimşek'in nerede olduğunu araştırırken canlı yayında gelen cinayet itirafı ile kayıp cesedin yeri hakkında yeni sorular sormaya başladı. İşte Müge Anlı canlı yayınında gelen o cinayet itirafı... "Abim Nalan Şimşeği babamın öldürdüğünü söyledi!"