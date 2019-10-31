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Müge Anlı 31 Ekim 2019 Perşembe canlı yayını tamamı tek parça kesintisiz izle! Şoke eden cinayet itirafı...

31.10.2019 | 13:56

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 31 Ekim 2019 Perşembe (Bugün) günü; canlı yayında yaşanan kan donduran, şok cinayet itirafı ile yine ekranlara damga vurdu. Müge Anlı, 4 Nisan 2017'den beri kayıp olan Nalan Şimşek'in nerede olduğunu araştırırken canlı yayında gelen cinayet itirafı ile kayıp cesedin yeri hakkında yeni sorular sormaya başladı. İşte Müge Anlı canlı yayınında gelen o cinayet itirafı... "Abim Nalan Şimşeği babamın öldürdüğünü söyledi!"

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