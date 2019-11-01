Müge Anlı'da ortadan kaybolan iki çocuk annesi Gülay Hanım'dan açıklama... Bir aydır neredeydi? (1 Kasım 2019 Cuma)

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında; 1 aydır kayıp olan Gülay Hanım, flaş açıklamalarda bulundu. Gülan Hanım, Müge Anlı'nın sorduğu herkesin cevabını merak ettiği o sorular bakın nasıl cevaplar verdi...