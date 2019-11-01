Müge Anlı'da ortadan kaybolan iki çocuk annesi Gülay Hanım'dan açıklama... Bir aydır neredeydi? (1 Kasım 2019 Cuma)
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında; 1 aydır kayıp olan Gülay Hanım, flaş açıklamalarda bulundu. Gülan Hanım, Müge Anlı'nın sorduğu herkesin cevabını merak ettiği o sorular bakın nasıl cevaplar verdi...
MÜGE ANLI'DA 19 YAŞINDAKİ SEMANUR TUNÇAY'IN CANLI YAYINDAKİ AÇIKLAMALARI OLAY OLDU! (1 KASIM 2019 CUMA)
MÜGE ANLI 31 EKİM 2019 PERŞEMBE CANLI YAYINI TAMAMI TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLE! ŞOKE EDEN CİNAYET İTİRAFI...
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Çukur 74. son bölümden ilk sahne yayınlandı 31.10.2019 | 11:50
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Azize 1. bölüm fragmanı yayınlandı 31.10.2019 | 11:50
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