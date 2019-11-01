Web TV Medya Müge Anlı'da ortadan kaybolan iki çocuk annesi Gülay Hanım'dan açıklama... Bir aydır neredeydi? (1 Kasım 2019 Cuma)

Müge Anlı'da ortadan kaybolan iki çocuk annesi Gülay Hanım'dan açıklama... Bir aydır neredeydi? (1 Kasım 2019 Cuma)

01.11.2019 | 11:51

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 1 Kasım 2019 Cuma (bugün) canlı yayınında; 1 aydır kayıp olan Gülay Hanım, flaş açıklamalarda bulundu. Gülan Hanım, Müge Anlı'nın sorduğu herkesin cevabını merak ettiği o sorular bakın nasıl cevaplar verdi...

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