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Müge Anlı 4 Kasım 2019 Pazartesi canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! 17 yaşındaki kızı kaçıran 60 yaşındaki adam...

04.11.2019 | 13:53

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında; 17 yaşında, 60 yaşındaki akrabası tarafından kaçırılan genç kızın açıklamaları ve annesine söylediği sözleri olay oldu! Müge Anlı, köpek 'Şerlok'u da yeni yuvasına kavuşturdu. Müge Anlı ayrıca canlı yayında anne ve babasını çılgına çeviren açıklamalar yapan 19 yaşındaki Semanur'un da eve dönmeye karar verdiğini açıkladı.

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