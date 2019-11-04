Müge Anlı'da 17 yaşındaki kızı kaçıran 60 yaşındaki Ahmet Akkaya canlı yayındaki açıklamaları ile çileden çıkardı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınında; 17 Yaşındaki kızı kaçırarak alıkoyan 60 yaşındaki Ahmet Akkaya açıklamaları ile izleyenleri şoke etti! Müge Anlı, 17 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 60 yaşındaki Ahmet Akkaya'nın açıklamalarına böyle sert tepki gösterdi...
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