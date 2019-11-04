Müge Anlı'da şok olay... 17 yaşında 60 yaşındaki akrabası tarafından kaçırılan Yaren'den canlı yayında flaş açıklamalar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4 Kasım 2019 Pazartesi bugün canlı yayınında; 17 yaşındayken evli çocuklu 60 yaşındaki akrabası tarafından kaçırılan Yaren şok açıklamalarda bulundu! Müge Anlı, 17 yaşındayken 60 yaşındaki akrabası tarafında kaçırılarak alıkonulan Yaren'e sorduğu sorularla olayı aydınlatmaya çalıştı.
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