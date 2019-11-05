17 yaşındaki kızı kaçıran 60 yaşındaki adamın şok sözleri Müge Anlı'yı kızdırdı!

17 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran 60 yaşındaki evli çocuklu adam; Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaptığı açıklamalar ile hem Müge Anlı'yı hem de programı izleyenleri çileden çıkardı! İşte 17 yaşındaki kız çocuğu Yaren Kara'yı kaçırıp alıkoyan 60 yaşındaki Ahmet Akkaya hem Müge Anlı'yı hem izleyenleri kızdıran o şok açıklamaları...