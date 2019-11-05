Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! (5 Kasım 2019 Salı) Nalan Şimşek'in eski eşinden canlı yayında şok sözler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5 Kasım 2019 Salı (bugün) canlı yayında; Nalan Şimşek'in cinayet kurban gittiği açıklandı. Nalan Şimşek'in eski eşinin canlı yayındaki şok açıklamaları kan dondurdu! Nalan Şimşek'in cinayet kurban gittiğini neredeyse bilmeyen yokmuş! İşte Müge Anlı canlı yayınındaki kan donduran Nalan Şimşek cinayeti itirafı...
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