Müge Anlı'da şok aşk cinayetinde katil canlı yayında! "Namusum için öldürdüm"
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; kayıp 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın Ercan Orhan'ın kızı ile ilişkisi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Müge Anlı'nın canlı yayında 23 yaşındaki Gökhan Özkan ile ilgili soruları karşısında çaresiz kalan katil zanlısı Ercan Orhan'ın sonunda polise cinayeti işlediğini itiraf etti! Ercan Orhan'ın polis sorgusunda; Gökhan Özkan'ı kızı ile ilişkisi olduğu için öldürdüğünü ve "Namusum için öldürdüm" dediği ortaya çıktı.
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