Web TV Medya Müge Anlı canlı yayında açıklama yapan katil zanlısını, polis böyle yakalayarak gözaltına aldı!

Müge Anlı canlı yayında açıklama yapan katil zanlısını, polis böyle yakalayarak gözaltına aldı!

07.11.2019 | 11:57

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan ve 23 yaşındaki Gökahn Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden katil Ercan Orhan'ın polis tarafında yakalanarak gözaltına alınma anı görüntüleri yayınlandı.

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