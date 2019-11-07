Müge Anlı canlı yayında açıklama yapan katil zanlısını, polis böyle yakalayarak gözaltına aldı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan ve 23 yaşındaki Gökahn Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden katil Ercan Orhan'ın polis tarafında yakalanarak gözaltına alınma anı görüntüleri yayınlandı.
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