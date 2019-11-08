Kız çocuğu ile ilişkiye girdiği için mi öldürdü? Müge Anlı'da (8 Kasım 2019 Cuma) cinayet zanlısının eşinden şok açıklamalar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; küçük yaştaki kızı ile ilişkiye girdiği iddiası ile 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı öldüren cinayet zanlısı Ercan Orhan'ın eşi, (8 Kasım 2019 Cuma) flaş açıklamalarda bulundu.