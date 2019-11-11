Müge Anlı'da aynı anda 8 kadınla birlikte olan adam şoke etti! İşte canlı yayındaki skandal itiraflar... (11 Kasım 2019 Pazartesi)

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şoke eden skandal! Aynı anda 8 kadınla birlikte olan 41 yaşındaki adamın birlikte olduğu kadınlardan gelen şoke eden itiraflar Müge Anlı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibinin bile sinirlerini bozdu! Müge Anlı, 11 Kasım 2019 Pazartesi bugün canlı yayınında 8 kadınla aynı anda birlikte olup yaşayan adamla ilgili mağdur kadınların itiraflarını tek tek dinledi.