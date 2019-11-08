Müge Anlı'da kız çocuğu ile ilişki cinayetinde kan donduran itiraf "Kızım için öldürdüm"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı küçük yaştaki kız çocuğu ile ilişkisi yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Ercan Orhan'ın eşi Mevliye Orhan açıklamaları (8 Kasım 2019 Cuma) damga vurdu. Müge Anlı'ya açıklamalarda bulunan küçük yaştaki kız çocuğunun annesi Mevliye Orhan, kocası Ercan Orhan'ın karakolda "Kızım için yaptım... Kızım için öldürdüm... Namusum için öldürdüm" diye bağırarak 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; küçük yaştaki kızı ile ilişkiye girdiği iddiası ile 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı öldüren cinayet zanlısı Ercan Orhan'ın eşi, (8 Kasım 2019 Cuma) flaş açıklamalarda bulundu. Müge Anlı, canlı yayına telefonla bağlanan Ercan Orhan'a sorduğu sorularla kayıp 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın cinayete kurban gitmiş olabileceğini ihtimalini sorgulamıştı. 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ı 14 yaşındaki kızıyla ilişkiye girdiği için öldürdüğünü polise itiraf eden Ercan Orhan'ın eşinin açıklamaları ise bugünkü canlı yayına (8 Kasım 2019 Cuma) damga vurdu