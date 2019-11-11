Müge Anlı 11 Kasım 2019 Pazartesi canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle!
Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Kasım 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında; 25 gündür haber alınamayan Sebahat Bayniş'i canlı yayında buldu. Müge Anlı, canlı yayında; 3,5 aydır kayıp olan Ali İhsan Güney'in Çanakkale'de bulunduğunu açıkladı. Annelerini arayan Emine ve Büşra'yı teyzeleri ile kavuşturan Müge Anlı, ayrıca 11 milyon fidan toprakla buluşuyor kampanyasına da fidan dikerek destek verdi.
3,5 aydır kayıp olan Ali İhsan Güney Çanakkale Ezine'de bulundu! 11 milyon fidan toprakla buluşuyor! Müge Anlı da kampanyaya destek veriyor! 25 gündür kayıp olan Sebahat Bayniş bulundu!
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