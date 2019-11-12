Müge Anlı 12 Kasım 2019 Salı canlı yayını kesintisiz tamamı tek parça izle! 8 kadınla aynı anda beraber olan adamdan açıklama...
Müge Anlı'da ortaya çıkan aşk skandalının kahramanı canlı yayında! 8 kadınla aynı anda birlikte olan adamdan Müge Anlı canlı yayında flaş açıklamalar... Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Kasım 2019 Salı (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı'nın evlatlık verilen ikiz kız kardeşleri canlı yayında hiç görmedikleri ağabeyleri ile buluştukları anlarda gözyaşları sel oldu! Müge Anlı'nın yine film gibi bir kavuşmaya vesile olduğu o anlarda ağabeyleri ile kavuşan ikiz kız kardeşlerde mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. İşte 12 Kasım 2019 Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan o duygusal anlar...1,5 yaşında farklı ailelere evlatlık verilen ikizler, annelerinin fotoğrafını ilk kez gördü! Emine ve Büşra 30 yıl sonra teyzeleriyle buluştu! İkiz kardeşler ve ağabeyleri ilk kez buluştu! Tartışmaların odağındaki isim Ömer Bey canlı yayında!
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